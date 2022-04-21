На сьогодні заблоковані всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району.

У Харківській області російські окупаційні війська ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів, які намагаються доставити гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів. Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. "Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали зі смт Шевченкове", – наголошується у повідомленні.

Також станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок.

"Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються", – йдеться у повідомленні.

Де на Харківщині "гаряче"

За минулу добу від обстрілів загарбників на Харківщині постраждало п'ять цивільних осіб. Вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області – в Дергачах, Золочівському напрямку, Чугуївському районі.

Найгарячіше наразі на Ізюмщині, там постійно ідуть бої, проте загарбники зазнають значних втрат, зазначив очільник Харківської ОВА.

Вас також можуть зацікавити новини: