У Харківській області захисники України тримають позиції, зазначив очільник Харківської ОВА.

За минулу добу від обстрілів загарбників на Харківщині постраждало п'ять цивільних осіб.

"Гаряче" на Ізюмщині, постійно ідуть бої, супротивники зазнають значних втрат, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

"Цієї доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було близько 15 обстрілів. Вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області - в Дергачах, Золочівському напрямку, Чугуївському районі", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що внаслідок обстрілів постраждали п'ять цивільних: троє - у Харкові, двоє - в Чугуївському районі.

Синєгубов закликав жителів без крайньої потреби не виходити з укриття.

"Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції. На Ізюмщині гаряче, ідуть постійні бої. Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, завдавав удари по населених пунктах, які знаходяться в Харківській області.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 18 квітня повідомив, що ворог намагався прорвати оборону нашої країни майже по всій лінії фронту Харківської, Донецької та Луганської областей.

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