За минулу добу від обстрілів загарбників на Харківщині постраждало п'ять цивільних осіб.
"Гаряче" на Ізюмщині, постійно ідуть бої, супротивники зазнають значних втрат, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
"Цієї доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було близько 15 обстрілів. Вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області - в Дергачах, Золочівському напрямку, Чугуївському районі", - повідомив Синєгубов.
Він додав, що внаслідок обстрілів постраждали п'ять цивільних: троє - у Харкові, двоє - в Чугуївському районі.
Синєгубов закликав жителів без крайньої потреби не виходити з укриття.
"Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції. На Ізюмщині гаряче, ідуть постійні бої. Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.
Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, завдавав удари по населених пунктах, які знаходяться в Харківській області.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 18 квітня повідомив, що ворог намагався прорвати оборону нашої країни майже по всій лінії фронту Харківської, Донецької та Луганської областей.