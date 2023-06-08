Підтоплено 32 населених пункти, з них евакуйовано 2339 осіб.

За попередньою інформацією, підтоплено 32 населені пункти та 3625 будинків на правому березі Дніпра.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram в оперативній інформації щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зазначається, що з підтоплених територій евакуйовано 2339 осіб, з них 120 дітей.

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, крім населених пунктів Херсонщини, підтоплено також і території Миколаївської області.

У ДСНС повідомили, що станом на 20:00 8 червня з підтоплених територій Херсонщини евакуйовано 2 тис. 339 осіб (з них 120 дітей).

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що рятувальники за допомогою моторних човнів допомагають місцевому населенню, евакуюють людей та тварин.

Поінформував, що в області підтоплено 274 домогосподарства, евакуйовано 467 людей. Він розповів, що є одна жертва.

Кім повідомив, що вже уже уповільнюється темп води, але "в нас ще тримається трохи додача води, тому що є течія Інгульця та Південного Бугу".

Кім не виключає, що в Миколаєві також може підтоплення.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з населеного пункту Афанасіївка Миколаївської області рятувальниками евакуйовано 75 дорослих та дітей.

При цьому показали відео евакуації, де видно як рятувальники в човни заносять літніх людей, які не можуть пересуватися.

"Організована евакуація маломобільних жителів, зокрема із села Афанасіївка, що у Снігурівській громаді, вивезено 5 людей похилого віку, які не могли самостійно пересуватись", - сказано в повідомленні.

Затоплення південних регіонів України через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті цього підтоплено населені пункти, деякі будинки повністю у воді.

На підтоплених територіях існує ризик виникнення інфекційних хвороб, йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою.

В Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що небезпека пов’язана з якістю питної води, бо підтоплення, зокрема, кладовищ, вбиралень, полів, сміттєзвалищ несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

В той же час в МОЗ наголошують, що в Україні є достатня кількість лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції.

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