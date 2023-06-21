Вони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Збройні сили України закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Медійного майданчика Сил оборони Military media center. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.

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Водночас ворог зосереджує свої основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ. Він застосовує резерви та намагається відновити втрачене положення.

Також зауважується, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області", - сказав Ковальов.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка ЗСУ вели наступальні дії, мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Війна в Україні: новини

У ранковому зведенні 21 червня, Генштаб заявив, що російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на чотирьох напрямках. Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Місцями ворог намагається наступати. Зокрема,на Бахмутському напрямку загарбники проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

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