Ворог вживає заходів щодо поповнення втрат.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районі Миколаєва та ще понад 20 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці, зазначили у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники мали частковий успіх на напрямку Васильки-Благодатне. При цьому ще на кількох напрямках російські окупанти намагалися вести штурмові і наступальні дії, але отримали відсіч.

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