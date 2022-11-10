У звільненому місті військові проводять зачистку, поділився нардеп.

У звільнені населені пункти Миколаївської області, зокрема, в місто Снігурівка, влада готує повернення адміністративного персоналу, а жителям поки не варто повертатися, оскільки є загрози.

Йде підготовка до відновлення деокупованих територій - буде перепідключено електрику, теплопостачання, людям нададуть гуманітарну допомогу, розповів глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні, розміщеному в Telegram.

"...ті люди, які виїжджали раніше з Снігурівки, з населених своїх пунктів - не поспішайте повертатися, рано... ті, хто працював на комунальні служби і так далі - зв'язуйтеся зі своїми керівниками напрямків, тому що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу, для того, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно", - сказав чиновник.

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Кім додав, що у звільнені села поки не допускають ніякі групи і делегації, зокрема, журналістів, оскільки є небезпека.

"...там є небезпека, там треба провести фільтрацію і купу-купу всього, тобто не поспішайте, все встигнете. Ексклюзивне право знімати відосики зараз у ЗСУ...", - підкреслив глава Миколаївської військової адміністрації.

Нардеп Роман Костенко в Facebook повідомив, що Снігурівку зачищали українські військові.

"Шановні українці, зараз знаходжусь в центрі міста Снігурівка… зараз… проходить зачистка міста, наші хлопці беруть його повність під контроль, і це останнє місто, яке утримувалось противником, яке відноситься до Миколаївської області, тому ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена...", - поділився народний обранець.

10 листопада стало відомо, що українська армія взяла під контроль Снігурівку.

Цього ж дня спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров говорив, що за минулу добу наші війська на стику Миколаївської та Херсонської областей посунули лінію фронту на 7 кілометрів. За його словами, були звільнені майже 260 кв. км територій і 12 населених пунктів.

Контрнаступ Збройних сил України - найважливіші новини

Наприкінці літа армія України пішла в контрнаступ. Вже звільнена майже вся Харківська область, а також низка населених пунктів на Донбасі і на півдні нашої країни.

9 листопада командувач окупаційними військами Росії в Україні Сергій Суровікін заявив, що окупанти залишають у Херсонській області правий берег Дніпра.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився, що з 1 жовтня у цьому регіоні деокупована територія площею понад 1 тисячу квадратних кілометрів.

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