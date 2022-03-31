Прикордонники, ДСНС та ТрО тримають ще й підводні рубежі.

На Сумщині російський танк пішов на дно разом з екіпажем. Виловлювали їх працівники ДСНС спільно з бійцями територіальної оборони.

Відповідні фото опублікували у телеграм-каналі генерального штабу ЗСУ. У відомстві зіронізували, що "ще років 10 Сумщина збиратиме врожай асвабадітєлєй".

"Прикордонники, ДСНС та ТрО тримають ще й підводні рубежі. Зачищають підводників", - написали у Генштабі.

Зазначається, що з тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону.

Яка ситуація в Сумській області

Українські військові 26 березня звільнили від окупації Тростянець. Військові путінської армії обстрілювали його з різного озброєння, а паралельно мародерили і знущалися з мирного населенням.

Те, як зараз виглядає звільнений від російських загарбників населений пункт – дивіться у фоторепортажі УНІАН.

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