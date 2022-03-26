Російська армія втекла з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які українські військові використовують для звільнення інших українських міст від окупації.

Місто Тростянець на Сумщині звільнене від російських окупаційних військ.

Про це повідомляти 93-та окрема механізована бригада"Холодний Яр".

"Сьогодні силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "холодноярцям" вдалося вигнати "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

"Цьому передувала поразка командного пункту разом з керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець. Зазнавши ряд невдач, російська армія втекла з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку і боєприпаси, які 93 бригада використовує для звільнення інших українських міст від окупації", - повідомили в бригаді.

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