Напередодні росіяни не випустили з Енергодара головного інженера Запорізької атомної електростанції.

Російські військові заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.

Про це пише Запорізька військова адміністрація.

"Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста. Навіть у службових справах", - йдеться у повідомленні.

Напередодні росіяни не випустили з Енергодара головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернічука. Він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів "НАЕК "Енергоатом".

Його затримали на виїзді з Енергодара і з блокпосту відвезли на допит.

"У підсумку йому та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту", – зазначають у Запорізькій ОВА.

Раніше повідомлялося, що представники російського "Росатома" вимагають щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.

Росіяни вимагають від працівників АЕС звіти, пов’язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.

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