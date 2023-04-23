Україні сьогодні з Чорного моря загрожують вісім "Калібрів".

Ситуація у Чорному морі станом на неділю, 23 квітня, трохи змінилася - зменшилася кількість російських кораблів.

Станом на 13:00 сьогоднішнього дня у морі знаходяться сім кораблів супротивника, йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України. За даними ВМС ЗСУ, серед цих кораблів є два носії крилатих ракет "Калібр", і загальний залп становить вісім штук.

"…в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - зазначається у дописі.

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Станом на 11:00 суботи, 22 квітня, у Чорному морі знаходилися вісім кораблів РФ. Серед них були два носії "Калібрів", і загальний залп становив вісім штук.

Варто зазначити, що росіяни вже не раз били "Калібрами" з Чорного моря по мирних українських населених пунктах, є багато жертв, руйнувань та постраждалих. Українські воїни змогли ліквідувати 911 крилатих ракет супротивника.

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