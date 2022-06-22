У Сєвєродонецьку ворог двічі обстріляв "Азот", пошкоджено територію очисних споруд.

Ворог двічі відкривав вогонь по заводу "Азот" в Сєверодонецьку, пошкоджено територію очисних споруд.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту". Цього разу пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового, додав очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, російські військові наближаються до Лисичанська, місто під обстрілами.

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