У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон кілька осіб.
Як зазначили в міськраді, захоплено співробітників мерії і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям міста.
"Від'їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс Президента України, віце-прем'єр-міністерку Ірину Верещук, Київську ОВА допомоги у звільненні наших людей", - йдеться в повідомленні.
Повний список полонених такий:
1) Гапченко Дмитро Олександрович;
2) Черкаський Леонід Юхимович;
3) Циган Микола Володимирович;
4) Ющенко Анатолій Вікторович;
5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);
6) Матюк Сергій Олександрович.
Раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба зазначав, що про Буча - серед найнебезпечніших напрямків Київщині.
"Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району", - зазначив Кулеба.
Окупанти зривали евакуацію мирного населення з міста, але зрештою владі вдалося вивезти звідти кілька тисяч осіб.
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