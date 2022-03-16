Міськрада просить допомоги у звільненні людей.

У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон кілька осіб.

Як зазначили в міськраді, захоплено співробітників мерії і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям міста.

"Від'їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс Президента України, віце-прем'єр-міністерку Ірину Верещук, Київську ОВА допомоги у звільненні наших людей", - йдеться в повідомленні.

Повний список полонених такий:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;

2) Черкаський Леонід Юхимович;

3) Циган Микола Володимирович;

4) Ющенко Анатолій Вікторович;

5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);

6) Матюк Сергій Олександрович.

Раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба зазначав, що про Буча - серед найнебезпечніших напрямків Київщині.

"Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району", - зазначив Кулеба.

Окупанти зривали евакуацію мирного населення з міста, але зрештою владі вдалося вивезти звідти кілька тисяч осіб.

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