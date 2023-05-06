В акваторії перебувають шість російських кораблів.

У Чорному морі ворог прибрав ракетоносії. В той же час, військові застерігають: ракетна небезпека може виникнути раптово, в тому числі і з неба, і через активність на морі та на суші.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", наразі в акваторії перебувають шість російських кораблів, але всі ракетоносії заведено в пункти базування.

"Актуальна й мінно-вибухова загроза вздовж чорноморського узбережжя, в прибережних водах", - зазначили військові, та додали, що цілком імовірні удари ворожої авіації та дронів - як в денний, так і в нічний час.

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Що відбувається в Чорному морі

Станом на 4 травня 2023 року Росія вдвічі скоротила кількість "Калібрів" у Чорному морі. Об 11:00 4 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуваєли сім ворожих кораблів. Серед них - два носії ракет "Калібр", загальний залп яких до 16 ракет.

У Азовському та Середземному морях ситуація була без змін. Зокрема, в Азовському - один корабель, у Середземному - п’ять, з яких один - носій "Калібрів", загальний залп до 4 ракет.

Тоді як у ніч на 4 травня у Чорному морі ворог збільшив угруповання до 11 кораблів, серед яких було чотири надводні ракетоносія.

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