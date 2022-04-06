Наразі зрадник затриманий та дає свідчення правоохоронним органам.

В Ізюмі затримали колаборанта Євгенія Брюханова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник.

За його словам, Євгеній Брюханов одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі.

"Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож, військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз знаходяться в Ізюмі і закликають їх добровільно здаватися. Тому що ми - українці, ізюмчани - ніколи не забудемо і не пробачимо нікому, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України", - написав він.

Як сповіщалося, окупанти безперервно вели хаотичне та варварське бомбардування Ізюма Харківської області. Зруйновано 80% забудови.

1 квітня Максим Стрельник повідомив, що окупанти зуміли встановити контроль над містом через свою кількісну перевагу, а також зрадників серед місцевих.

Росіяни проводять там фільтраційні заходи та примусово вивозять місцевих жителів на територію Російської Федерації.

Сьогодні Ізюм залишається найактивнішою точкою, де ворог намагається концентрувати техніку, щоб просуватися до Луганської, Донецької області, але ЗСУ ведуть бої і ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки, живої сили.

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