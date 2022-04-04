Він розповів, що з території окупованого Ізюму силою вивозять українців в бік РФ.

Найактивнішою точкою залишається Ізюм, де ворог намагається концентрувати техніку, щоб просуватися до Луганської, Донецької області, але наші ЗСУ ведуть бої і ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки, живої сили.

Про це в ефірі національного марафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що з території окупованого Ізюму силою вивозять українців в бік РФ.

"У нас є інформація, що РФ створює фільтраційні коридори, табори, через них вивозять наших людей до Росії. Це їх тактика відома, не перший раз вони її застосовують, вони беруть місто у блокаду, доводять до критичної ситуації по всім напрямкам і після того пропонують умовний коридор, щоби нібито врятувати людей, переправити людей до РФ. Фактично у людей немає виходу, у нас є інформація, що людей змушують виїжджати", - сказав він.

Також Синєгубов повідомив, що наразі ворог до Харкова підступитися не зможе, хоча ризик атаки зберігається.

"Наші збройні сили тримають позиції, відсуваємо ворога від меж міста Харкова в Дергачівському напрямку. Разом з тим, ми розуміємо, на що він здатен, його маневри", - підсумував голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ показали фото збитого ворожого винищувача під Харковом.

Вас також можуть зацікавити новини: