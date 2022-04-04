На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії.

У місті Ізюм Харківської області росіяни проводять фільтраційні заходи та примусово вивозять місцевих жителів на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також зазначається, що на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.

"Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території", - зазначили у Генштабі.

Раніше стало відомо, що в оточеному російськими військами Херсоні закінчуються продукти, виникають проблеми з ліками та пальним.

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