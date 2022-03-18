Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

Під час обстрілу окупантами житлового кварталу в Подільському районі Києва загинула одна людина, 19 постраждали, із них четверо дітей

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Він зазначає, що ворог продовжує атакувати столицю.

"Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо" дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа", - повідомив Кличко.

Наразі на місці працюють рятувальники та медики.

Раніше в ДСНС інформували, що з місця було евакуйовано близько ста осіб.

Нагадаємо, 17 березня у Києві збита російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, були жертви.

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