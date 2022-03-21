Пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м.

У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація пожежі триває.

В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу.

"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється"- повідомляють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, вночі 20 березня внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі у Подільському районі столиці. Зайнялися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

Вас також можуть зацікавити новини: