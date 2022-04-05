В результаті попадання снаряда на кораблі спалахнула пожежа.

Цивільне судно під прапором Домініканської Республіки тоне в порту заблокованого російськими військовими Маріуполя. Окупанти підбили корабель під час нічного обстрілу міста.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби Україна.

"Вночі при черговому обстрілі з моря багатостраждального Маріуполя, ворог потрапив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, яке знаходилося біля одного з причалів", - йдеться в повідомленні.

В результаті попадання снаряда в машинному відділенні виникла пожежа, а судно почало тонути. При цьому один член екіпажу отримав поранення.

"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток - розгромлено. Пожежа в машинному. Є поранені", - повідомив капітан судна на міжнародному каналі морської безпеки та подав сигнал"SOS".

Зазначається, що морські прикордонники надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце. Водночас судно продовжує горіти та поступово йде під воду. Врятувати його під постійними обстрілами російських окупантів неможливо.

Як раніше повідомляв УНІАН, бої за Маріуполь йдуть з самого початку російського вторгнення в Україну. Війська РФ намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО в окупований Крим.

Омбудсмен Людмила Денисова зазначила, що російські окупанти вивозять українців до Росії та відбирають у них документи. Всього вже насильно депортували близько 400 тисяч українців, у тому числі й з Маріуполя.

Станом на 4 квітня у Маріуполі тривають вуличні бої, Російські загарбницькі війська завдали вісім авіаційних ударів.

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