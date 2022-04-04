За даними британських розвідників, місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів.

Майже напевно однією з головних цілей вторгнення Росії в Україну є Маріуполь, адже захоплення цього міста дозволить окупантам отримати сухопутний коридор із Росії до тимчасово окупованих територій Кримського півострова.

Про це свідчать свіжі дані британської розвідки.

"У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються взяти місто", - йдеться у повідомленні.

За даними британських розвідників, місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили підтримують стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.

"Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованої території Криму", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, ворог вивіз на свою територію майже 40 тисяч маріупольців. Без режиму тиші вже майже 100 тисяч людей потрапили на підконтрольну частину України.

Вас також можуть зацікавити новини: