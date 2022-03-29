Генерал-майор СБУ назвав ситуацію унікальною.

Російський десантний корабель "Саратов" в порту тимчасово окупованого Бердянська знищили зі зброї, яка напряму не пристосована для ведення бою на морі.

Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун, передає "Суспільне".

"Ситуація унікальна, бо ніхто ніколи не використовував таку систему зброї проти кораблів", - каже він.

За словами генерала, ЗСУ від початку війни провели кілька таких операцій.

"Це те, що ми "накрили" ракетними комплексами із берега патрульний корабель біля Одеси, і те, що ми використали ПЗРК проти катера, і те що ми використали проти цього корабля "Точку-У" - це унікальні ситуації. Ці ситуації можуть вивчати, як можна зброю, яка не пристосована для ведення бойових дій на морі використана була ЗСУ", - зазначив Ягун.

Він також розповів, що українські військові активно постійно отримують розвідінформацію від населення окупованих територій.

"Значна частина населення, яке знаходиться зараз під окупацією - добровільно допомагає ЗСУ та розвідці. Тому інформація прибуває в режимі онлайн", - зауважив він.

Удар по "Саратову" - деталі

Знищення "Саратова" стало справжньою перемогою України у війні проти РФ. Його знищили у порту Бердянська. В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.

У 2014 році ВДК "Саратов" брав участь у незаконній окупації Криму, виконав 4 походи в Середземне море.

У 2022 році, під час повномасштабної війни проти України, корабель зайшов у порт Бердянська. Де і був знищений українськими військовими. Цікаво, що "здав" місцезнаходження "Саратова" пропагандист каналу "Звезда" Валентин Гвоздьов.

На борту можуть розташовуватися до 1500 тонн техніки і вантажів.