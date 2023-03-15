Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі.

У Чорному морі знаходиться 4 носії крилатих ракет "Калібр" російських загарбників, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Станом на 15.03.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також 1 ворожий корабель перебуває в Азовському морі, ще до 7 ворожих кораблів в Середземному морі , з них 3 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

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Крім того, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 19 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 9 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

При цьому, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

"Калібри" у Чорному морі – що відомо

14 березня Росія теж тримала у Чорному морі чотири бойових кораблі з 28 ракетами "Калібр". Кількість одиниць Чорноморського флоту змінюється, зокрема, в залежності від погоди.

Напередодні ракетних ударів по Україні ЗСУ фіксують підозрілу активність ворожих кораблів у морі. "Калібрами" окупанти б'ють по материковій Україні. Наприклад, 20 ракет ворог випустив 9 березня.

За спостереженнями ВПС, Росія намагається тримати бойові кораблі подалі від зони ураження українськими ракетами, у так званому "безпечному районі".

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