Журнал проаналізував дані з різних джерел, щоб припустити кількість загиблих і поранених військових.

На сьогодні, під час повномасштабної війни, загинуло щонайменше 60-100 тисяч українських військовослужбовців. Ще вказується цифра в 400 тисяч поранених військових, у яких немає можливості продовжувати подальшу службу в армії. Такі дані опублікував журнал The Economist після аналізу інформації зі звітів розвідувальних служб, представників оборонних відомств, дослідників та відкритих джерел, які просочилися або були опубліковані.

"Ці звіти важко перевірити незалежно. А солдати, які зникли безвісти і вважаються загиблими, не завжди потрапляють у ці дані. Проте вони дають приблизне уявлення про кількість загиблих", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що, приміром, сайт UA Losses каталогізує імена і вік загиблих, що дає змогу розрахувати втрати за віковими групами і в процентному співвідношенні до чоловічого населення. За їхніми даними з 2022 року загинуло щонайменше 60 435 солдатів.

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Виходячи з них виходить, що з 24 лютого 2022 року загинуло понад 0,5% довоєнного населення України чоловічої статі віком 18-49 років. При цьому видання повідомляє, що "реальна частка чоловіків, загиблих на війні" вища. Така ж ситуація стосується і тих, хто був серйозно поранений.

"Якщо припустити, що на кожного вбитого в бою припадає шість-вісім тяжкопоранених українських солдатів, то майже кожен двадцятий чоловік у віці [18-49 років] загинув або занадто поранений, щоб продовжувати битися", - уточнює ЗМІ.

Крім того, вказані й втрати окупаційних військ. За оцінками журналу, станом на 21 червня, загинуло щонайменше 106-140 тисяч російських військових.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні розроблять систему підтримки постраждалих осіб - жертв російської агресії. Це має допомогти оперативно надавати допомогу громадянам, які цього потребують.

Крім того, в Україні було зроблено перший крок до демобілізації військових, які мають родинні зв'язки з тими, хто вже загинув на війні. Це стосується, зокрема, неповнорідних братів чи сестер.

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