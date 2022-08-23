Натомість Словаччина очікує отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2.

Словаччина передасть Україні 30 броньованих машин піхоти BVP-1.

Про це повідомляє сайт газети Actuality.sk із посиланням на міністра оборони країни Ярослава Надя.

Натомість Словаччина очікує отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2.

"Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати Україні 30 машин BVP-1 і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4", - сказав Надь після переговорів з держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером в Братиславі.

Терміни поставок БМП не оголошуються, але міністр підкреслив, що хотів би повідомити про це, коли машини вже будуть в Україні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що САУ вже перебувають в розпорядженні українських військових.

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