За словами "Курта", мобілізація в Україні проходить неправильно.

Процес мобілізації в Україні проходить неправильно. Про це в інтерв'ю "Станції Краматроськ" сказав снайпер-розвідник із позивним "Курт".

За його словами, той, хто хоче робити, шукає спосіб, "а хто хоче петляти – виправдання".

"Все, тут ні про що розмовляти. Там всі ті, хто потрібні. Але нам не вистачає людей. І мотивацію в людях потрібно всіма способами пробуджувати, щоб чоловіки розуміли, що вони – чоловіки", - сказав боєць.

На його думку, людині необхідно дати право вибору, де вона хоче служити, воювати, адже "не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть бути танкістами або пілотами".

"Якщо всі захочуть стати пілотами, то створімо армію з пілотів БПЛА. Дайте нам стільки дронів. Це ж не погано. Якщо у нас буде 500 тисяч операторів БПЛА, уявіть результат. Чому ні? От не кожен хоче бути снайпером. Хтось може просто будувати лінію оборони, яких тепер не вистачає. Можна мобілізувати людей, 10 тисяч, 20 тисяч, і сказати: ви будуєте лінію оборони. Але тут цивільний сектор має допомагати. Чомусь на початку війни люди йшли допомагати: рити окопи, будувати бліндажі, блокпости ставили, а тепер цього всього немає, зникло", - констатує "Курт".

Він також зазначив, що негативно ставиться до мобілізації жінок. На його погляд, представниці слабкої статі мають іти воювати лише на добровільнеій основі.

"У мене були в підрозділі за весь час війни дві жінки. Одна – снайпер, Царство небесне, вона загинула. Непогана була дівчина. Але все одно постійно відволікаєшся. Ти постійно контролиш це питання, щоб, як у побуті, нічого не сталося, так і на бойових. Якщо на 100 чоловіків є одна жінка в колективі, за нею будуть більш дивитися, оберігати та інше. Є в армії жінки, які такі бойові, навіть у штурми ходять, знаю про таких. Якщо у неї є бажання, чому ні?" - каже військовий.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні скасували статус "обмежено придатний", Верховна Рада залишила лише статуси "придатний" чи "непридатний" до військової служби. При цьому Міністерство оборони має свій внутрішній наказ номер 402, який містить перелік хвороб, згідно з яким військовозобов'язаних відносять до "придатних", "обмежено придатних" та "непридатних".

За словами юриста у питаннях армії та проходження військової служби Олександра Золотухіна, для чоловіків, які мали статус "обмежено придатний" у воєнний час, мають бути визначені умови проходження служби - зокрема, створені специфічні умови, адже людина має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, скільки мобілізованих за два роки війни не були на фронті.

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