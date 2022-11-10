Від закликав дочекатися офіційних новин від Генштабу.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що влада готує гуманітарну допомогу для жителів звільнених територій.

Так він прокоментував новини про звільнення Снігурівки (Генштаб не підтверджував цю інформацію - ред.) у ефірі інформаційного телемарафону.

Кім зазначив, що наразі необхідно дочекатися офіційних повідомлень від Збройних Сил України.

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"Від себе скажу, що на зараз представники влади району вже, скажемо так, близько. Давайте, щоб не відкривати всі карти. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, "Старлінками", генераторами. Ми зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією тривалий час. Тому я теж хочу з вами всіма поділитись, але повинен чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все добре", - додав він.

Контрнаступ на півдні

Як відомо, на південному напрямку Збройні сили України проводять інтенсивні наступальні дії.

9 листопада у Міністерстві оборони РФ заявили, що Шойгу наказав вивести війська РФ із західного берега річки Дніпро у Херсонській області.

Російський генерал Сергій Суровікін назвав причиною виходу проблеми з постачанням.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

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