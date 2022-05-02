Водночас шляхом слідування евакуаційної колони вдалося забрати ще 56 осіб.

Сьогодні, 2 травня, окупанти не дали вивезти людей з "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні з "Азовсталі" більше не надали можливості російські окупанти забрати людей. Сьогодні була можливість забрати людей шляхом слідування евакуаційної колони, ще 56 осіб забрали", - розповів він.

За словами Кириленка, офіційні повідомлення будуть оприлюднені, коли евакуаційна колона дістанеться безпечного місця.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з "Азовсталі". Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі з заводу "Азовсталь" близько 100 осіб виїхали у Запоріжжя.

30 квітня з "Азовсталі" для евакуації передали 20 цивільних.

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