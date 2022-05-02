Ворог продовжує обстрілювати будівлі на "Азовсталі", де ховаються від небезпеки цивільні.

Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.

"Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" в м. Маріуполь противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог здійснює авіаудари та веде вогонь, використовуючи корабельну артилерію й танки.

"Також під час чергового штурму росіянами "Азовсталі" бійцями полку "Азов" знищено 5 ворожих окупантів", - додали в "Азові".

Як повідомляв УНІАН, за даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченко, з бомбосховищ, що розташовані на території "Азовсталі", сьогодні, 2 травня, вдалося вивести більше 100 цивільних людей.

Він сказав, що сподівається, що ворожі війська дадуть можливість людям евакуюватися та добратися на територію, підконтрольну нашій державі.

Щодо питання гуманітарного коридору для поранених українських військових, то, як зазначив Бойченко, це окрема процедура.

1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з "Азовсталі". Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі з заводу "Азовсталь" близько 100 осіб вже виїхали у Запоріжжя.

30 квітня з "Азовсталі" для евакуації передали 20 цивільних.

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