Зокрема, у Сумській області організовано три маршрути евакуації.

Сьогодні буде відкрито декілька гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зазначила, що в Сумській області гуманітарні коридори будуть відкриті за такими напрямками:

Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава;

Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава;

Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава.

Верещук додала, що люди зможуть евакуюватися, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.

Вона зазначила, що також буде організовано коридори Маріуполь - Запоріжжя з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту.

Крім того, заплановано відкриття коридору Волноваха - Покровськ, Ізюм - Лозова, а також - Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Людей перевозитимуть автобусами.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня з Сум евакуювали понад 43 тис. людей, з Волновахи і сусідніх сіл 143.

Також відбувалась евакуація людей з міста Ворзель під Києвом, водночас було зірвано евакуацію людей з Бучі та Гостомеля, а також Ізюма Харківської області.

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