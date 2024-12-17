Один поліпшений звичайний боєприпас подвійного призначення випускає 88 суббоєприпасів.

У Курській області атака північнокорейських солдатів на позиції української 17-ї механізованої бригади провалилася, оскільки українці вкрили їх касетними боєприпасами.

Як пише видання Forbes, відеоролики з безпілотників північнокорейського наступу показують, як касетні боєприпаси американського виробництва, можливо, артилерійські снаряди Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM), розкриваються над полем бою та розкидають смертоносні боєзапаси суббоєприпасів розміром із гранату.

Повідомляється, що північнокорейські солдати зазнали величезних втрат і застосування цих касетних снарядів є головною причиною цього.

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"Незважаючи на свою ефективність, снаряди прибули пізно на війну. США не починали постачати Україні надлишки снарядів DPICM вллітку 2023 року", - деталізувало видання.

Як зазначає видання, хоча застосування цих боєприпасів є спірним, з огляду на величезну перевагу РФ у живій силі та техніці, Україна не роздумуючи прийняла ризики і почала застосовувати DPICM.

Згідно з даними армії США, наведеними Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень у Лондоні, для знищення одного солдата супротивника може знадобитися 14 стандартних 155-мм снарядів і всього 2 снаряди DPICM, кожен з яких розсіює 88 суббоєприпасів. Більш смертоносні снаряди DPICM не тільки вбивають противника швидше, вони дають змогу артилерійським батареям стріляти меншою кількістю снарядів для досягнення того самого ефекту.

"Найсуттєвішим фактором" попиту України на DPICM "є оперативний вплив на запаси боєприпасів української артилерії та термін служби ствола", зазначили аналітики RUSI Джек Вотлінг і Джастін Бронк.

"Оскільки кожен ствол має ресурс близько 1800 пострілів, надання Україні DPICM означатиме, що їй доведеться вистрілювати менше снарядів для ефекту на полі бою, що дасть їй змогу підтримувати бій значно довше", - пояснили Воттлінг і Бронк.

"Українська артилерія, яка поступається за вогневою потужністю, все ще в дії. І вона стріляє снарядами, які вбивають ворога - як російського, так і північнокорейського - зі швидкістю одного солдата за два постріли", - констатувало видання.

Ситуація в Курській області

За три дні Сили Спеціальних операцій Збройних сил України знищили 50 військових Північної Кореї в Курській області. "Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових і поранили ще 47", - сказано в повідомленні.

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