За даними видання, Росія перекинула через кордон десятки тисяч регулярних військ.

Росія продовжує перекидати своїх найманців на окуповані території Донбасу. Таким чином в Кремлі намагаються зміцнити оборону у зв'язку зі зростанням напруженості у відносинах між Москвою і Заходом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири анонімних джерела.

У повідомленні йдеться, що за останні кілька тижнів Росія перекинула десятки тисяч регулярних військ на плацдарми ближче до України, після чого зажадала від Заходу термінових гарантій безпеки для запобігання використання України та інших сусідніх країн в якості бази для нападу на РФ.

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Джерела видання розповіли, що їм пропонували відправитися на Донбас вербувальники найманців. Двоє з них погодилися на пропозицію, один відмовився.

"Тут аншлаг. Збираються всі, у кого є бойовий досвід", - розповідає джерело, що погодилося на пропозицію.

Джерело також повідомляє, що раніше воювало в Україні та Сирії за групи російських бойовиків, чиї операції тісно пов'язані зі стратегічними інтересами Росії. Своїх підрядників назвати відмовилося.

Джерело заявило, що планувало об'єднатися з іншими найманцями на російській стороні кордону з окупованою частиною Луганської області.

Нагадаємо, сьогодні на сайті так званого Міністерства охорони здоров'я "ДНР" розмістили інформацію про прибуття 105-го гуманітарного конвою з Росії, який доставив лікарські препарати і медзасоби.

У МЗС України вже висловили рішучий протест у зв'язку з продовженням протиправної практики РФ направлення на територію України так званих "гуманітарних конвоїв".

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