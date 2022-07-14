Рашисти намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій.

Воїни загону спецпризначення Національної гвардії України на Донеччині ліквідували групи спостереження росіян разом з їхньою технікою.

Відео ефектної роботи гвардійців опублікували на ютуб-каналі НГУ.

Зазначається, що противник намагався зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Однак гвардійці виявили їх пересування та влаштували їм засідку.

Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї.

Траса, яка з’єднує Донецьк із Харковом, може стати новою ціллю для Росії

Про це передає британська Міноборони з посиланням на розвідку. Російські окупанти продовжують прицільні обстріли лінії вздовж траси E40, що з'єднує Донецьк і Харків. У такий спосіб вони намагаються взяти над нею контроль, щоб надалі просуватися з Донецької області на Харківську.

Зазначається, що бої з боку Ізюма продовжують зосереджуватися вздовж осі магістралі Е40.

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