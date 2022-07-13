Раніше вважалося, що ЧВК "Вагнер" - це еліта російських військових, відтепер ситуація змінилася.

Ворожі ДРГ на Луганщині посилені найманцями з "Ліги" , вони говорять українською та перевдягнуті в українську військову форму та намагаються зайти на українські блокпости.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Голова Луганської ОВА зауважив, що російські окупанти посилили роботу ДРГ не тільки кількістю, але й якістю диверсійних груп.

"Якщо раніше відправляли якусь звичайну армійську розвідку, відправляли "Вагнерівців", то зараз вже відправляють еліти. В них еліта – це "Ліга", вони перевдягнені в українську військову форму. І ось вони намагаються робити певні такі речі, як наприклад, зайти на наші блокпости, а це непросто на передовій",-акцентував Гайдай.

Він додав, що раніше вважалося що приватна військова компанія "Вагнер" - це еліта російських військових, відтепер ситуація змінилася.

"Зараз до лав "Вагнерівців" набирають, як кажуть, кращих з гірших. Ну просто, хто йде, того й набирають. То вони вже розділилися. От "Ліга" вони дійсно підготовлені військові, з якими треба бути постійно насторожі. Вони не тільки перевдягаються в українську форму - вони ще й говорять українською", - підкреслив Гайдай.

Голова Луганської ОВА поінформував, що наразі ситуація на Луганщині більш менш стабільна завдяки тому, російська армія понесла величезні втрати.

"Поки вони штурмували від Рубіжного до Лисичанська, вони втратили величезну кількість і особового складу, і техніки. А після того, як почали працювати наші артилеристи, вражаючи склади глибоко в тилу росіян, то дійсно поки що не бачимо, що концентрується величезна кількість техніки для того, щоб піти в наступ, до прикладу, сьогодні", - сказав Гайдай.

Водночас він зауважив, що російські окупанти продовжують обстріли території Луганщини, тому що боєкомплекту у ворога все ще достатньо, водночас набагато менше ніж було.

"Логістика у них розірвана на даний момент і вони намагаються десь якісь спроби робити, зондувати де є слабкі місця нашої території, де можна пройти нашу оборону і відправляють ДРГ для цього – всі диверсанти там і гинуть", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА зауважив щодо російської пропаганди та фейків щодо ситуації на Луганщині.

"Можу дійсно сказати, що нажаль, більша частина, майже вся частина Луганської області, наразі поки що окупована. Але, навіть якщо 100 квадратних метри Луганської області будуть триматись і там наші хлопці будуть нищити техніку та особовий склад, то можна казати, що Луганщина тримає оборону. Не треба вірити російській пропаганді, офіційну інформацію надає Генштаб ЗСУ і там дійсно реальні факти",- підкреслив Гайдай.

Він відмітив, що більше 300 тис. жителів Луганської області виїхали на більш безпечні території країни, їм допомагають з облаштуванням на місці та тимчасовим житлом.

Як повідомляв УНІАН, збройні сили України майже щодня знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи на Луганщині.