У відомстві припустили, що російські війська домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів на сході України.

Російські окупанти продовжують прицільні обстріли лінії вздовж траси E40, що з'єднує Донецьк і Харків. Ворожі війська, ймовірно, намагаються взяти над нею контроль, щоб надалі просуватися з Донецької області на Харківську.

Таку думку висловили у військовій розвідці Великої Британії, опублікувавши у Twitter британського Міноборони зведення щодо ситуації в Україні станом на 10 липня.

У відомстві припустили, що російські війська домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.

"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма (Харківщина) на півночі та поблизу Лисичанська (Луганщина) на сході. Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань поблизу Попасної", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бої з боку Ізюма продовжують зосереджуватися вздовж осі магістралі Е40.

"Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в американському Інституті вивчення війни припускають, що Росія не залишає спроб захопити Донбас, південь України й Харківщину. Аналітики вважають, що глава РФ Путін задумав не створювати на території Харківської області псевдореспубліку, натомість мріє анексувати захоплені населені пункти.

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