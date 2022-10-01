Радник Байдена зазначив, що фейкові референдуми - це з путінського сценарію обману, дезінформації та агресії.

Шахрайська спроба Росії анексувати територію південної України є кричущим порушенням міжнародного права і не має легітимності.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки.

"Це не дивно, це прямо з путінського сценарію обману, дезінформації та агресії, і ми попереджали про це протягом декількох місяців, – сказав Салліван. - Насправді, я попереджав про це кілька разів, у тому числі зовсім недавно. За нашими відомостями, кожна дія в цьому процесі заздалегідь інсценована і сфальсифікована на замовлення Кремля" Відео дня

Він зазначив, що фіктивний референдум проходив під дулами автоматів. Мирних українців змушували голосувати шляхом примусу, залякування, а іноді і під наглядом озброєної охорони.

"Заявляти, що це відображає волю народу – абсурд. Сполучені Штати ніколи не визнають ці дії. Світ ніколи не визнає ці дії", - зазначив він.

Салліван підкреслив, що США дадуть відповідь на ці спроби Кремля анексувати частину України санкціями. "Ми задіємо всю владу, щоб впровадити це швидко і офіційно. Ми також анонсували сьогодні нові санкції. Вони спрямовані на російський уряд і [російських] лідерів, включаючи членів Держдуми, що беруть участь в цих шахрайських діях, включаючи керівництво Центробанку РФ. Ми також піддамо санкціям російське і білоруське військове керівництво, і особливо тих, хто забезпечує оборонне замовлення, включаючи міжнародних постачальників, що підтримують російський військово-промисловий комплекс", - пояснив радник Байдена.

"По-друге, ми продовжимо постачати військове обладнання, щоб українці змогли захищати свою територію і свободу. Сьогодні президент Байден підпише затверджений Конгресом законопроект більш ніж на $12 млрд додаткового фінансування для України. Ми вдячні,... що між партіями немає сильних протиріч з приводу того, що росіяни щойно вчинили. Немає більше дрібних докорів і заяв, що... ми (адміністрація Білого дому – ред.) уникаємо спроб продовжувати допомогу Україні в захисті її територій і майна на окупованих Росією територіях", - сказав Салліван.

Спроба анексії Росією частини областей України

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених росіянами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які показала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, ЄС і США оголосили, що не будуть визнавати результати фейкового голосування.

Незважаючи на це, президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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