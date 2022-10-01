Ворог намагається дискредитувати владу України і переконати жителів міста, що вони не зможуть потрапити в європейські країни.

Після проведення так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти запустили хвилю фейків у Маріуполі. Вороги намагаються брехнею утримати людей в місті. Вони поширюють інформацію про те, що маріупольці будуть вважатися колаборантами в Україні і не зможуть виїхати в європейські країни.

Відповідна інформація надійшла від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Він написав в особистому Telegram-каналі про пропаганду, яку зараз поширюють серед жителів міста.

Перший фейк: маріупольці будуть заарештовані в Україні, тому що вони стали громадянами Росії в результаті псевдореферендумів. А через реєстрацію в Донецькій області їх не пропустять в країни Європи, якщо намагатися виїхати через територію РФ.

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"Маріупольців щодня чекають на підконтрольній території. Чекають і зустрічають, відразу надаючи матеріальну та гуманітарну допомогу, зокрема, в центрах "ЯМаріуполь". Ніякої відповідальності за перебування в окупації, одноосібне незаконне рішення Росії про анексію, жоден маріуполець не несе. Така ж ситуація з нашими міжнародними партнерами. Маріупольці бажані у всіх країнах цивілізованого світу", — розвінчав російську брехню Андрющенко.

Другий фейк: жителі міста будуть вважатися колаборантами, якщо отримували гуманітарну допомогу або розбирали завали. Після виїзду на підконтрольну Україні територію їх нібито чекає кримінальне покарання.

"Маріупольці через російський полон змушені виживати і не є колаборантами через отримання гуманітарної допомоги або роботи. За винятком керівних та інших посад, пов'язаних з організацією допомоги окупанту, і певних професій (наприклад, вчителі, які самостійно перейшли на співпрацю з окупантом). Однак всі реальні колаборанти не намагаються їхати ні в Україну, ні в країни ЄС", — прокоментував чергову брехню росіян Андрющенко.

Злочини Росії в Маріуполі: основні відомості

Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ жителів міста теж хочуть призивати в армію. Рух опору отримав доступ до документів окупантів, де сказано про необхідність сформувати списки маріупольців, яких відправлять у вороже військо. Переліки мають скласти до 10 жовтня.

Освітян, медиків і всіх "бюджетників" у Маріуполі змушують до 1 січня отримати російські паспорти.

З 26 вересня в місті почали зносити будівлі, в яких жили люди. Городян просто виганяють на вулицю і не надають ніякої заміни.

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