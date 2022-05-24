Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію.

Українські військові показали, як "навели чималу паніку" на позиціях російських окупантів в районі Сєвєродонецька.

Кадри роботи оператора опубліковано на Facebook-сторінці Командування Сил спеціальних операцій.

На них можна побачити, як підрозділ окупантів атакували за допомоги невеликого дрона з легким і недорогим боєприпасом.

"В результаті атаки, за підрахунками наших воїнів, четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках. Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію", - йдеться у повідомленні.

У командуванні відзначили, що таку роботу українські оператори проводять постійно.

"Нам важливо аби російські загарбники щохвилини очікували небезпеку, втомлюючись і втрачаючи таку важливу на фронті увагу. І це завдання воїни ССО України виконують напрочуд добре", - відзначили вони.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше в історії знищили російський "Тюльпан".

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