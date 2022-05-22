З нього окупанти знищували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Геолокацію САУ злили російські пропагандисти.

Збройні сили України вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан".

Як повідомили у Facebook СтратКом ЗСУ, знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

САУ 2С4 "Тюльпан" окупантів українські захисники "накрили" завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Таку подію вдалося зафіксувати на відео.

"Це перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, російські окупанти зосереджують основні сили на Луганщині: намагаються захопити Сєвєродонецьк.

21 травня українські нацгвардійці знищили самохідну артилерійську установку, якою російські окупанти зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що саме російські пропагандисти своїм відео допомогли скоригувати вогонь Збройним Силам України.

"Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним! Слава ЗСУ!", - повідомив Гайдай.

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