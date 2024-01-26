У результаті операції зачищено опорний пункт росіян, кілька окупантів поповнили обмінний фонд.

На Донецькому напрямку воїни Сил Спецоперацій зачистили опорний пункт ворога, кількох окупантів взяли в полон. Про це повідомляється у Telegram CCО, де також оприлюднено відео роботи наших військових.

"Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку. Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу. Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон", - мовиться у повідомленні.

Трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО.

Операції сил ССО

Як повідомляв УНІАН, вчора ССО інформували про іншу вдалу операцію. Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував на них.

Спочатку по окупантах було нанесено ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО. У результаті професійної роботи наших воїнів знищено ворожі спостережні пости та п’ятьох військовослужбовців противника.

В ССО наголосили, що у подальшому це дозволить контролювати більше ділянок на даному напрямку.

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