Загиблий військовий був уроженцем села Колінки.

На Донбасі від кулі снайпера 26 квітня загинув Ковальовський Іван з позивним«Африка».

Читайте такожБойовики ввечері поранили українського воїна на ДонбасіПро це йдеться в повідомленні на сторінці в соцмережі Городенківської міської ради. Згідно з повідомленням військовий був уроженцем села Колінки.

"На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування", - йдеться в повідомленні.

Обстріли на Донбасі

26 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

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Автор: Ірина Погоріла