У військового залишилися мати, дружина та дитина.

У п’ятницю, 19 листопада, в районі ООС на Донбасі через обстріл окупантів загинув український військовий, старший солдат Уберт Мрачковський.

Про це повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України в Facebook.

Загиблому Уберту Мрачковському було 33 роки. Він був військовослужбовцем 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ.

"Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту", - сказано у повідомленні.

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Уберт Мрачковський був снайпером, брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади, пише "Новинарня".

3 листопада 2015 року він був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Мрачковського називали "одним із найрезультативніших снайперів" полку ССО.

Друг загиблого військового Віталій Блонський написав у соцмережі, що у чоловіка залишилися мати, дружина та дитина.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Окупанти вели вогонь у напрямку Мар'їнки, Лопаскіно, Причепилівки.

Автор: Олег Давигора