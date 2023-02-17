У мирний час росіяни планували утилізувати такі ракети, які в них є у надлишковій кількості.

Російські загарбники активно використовують ракети С-300 у прифронтових регіонах через їхню велику кількість та дефіцит високоточної далекобійної зброї. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

"С-300 дійсно використовують доволі часто, бо мають тих ракет достатньо. Вони навіть у мирний час планували їх утилізувати, тому що ті ракети давно у них вироблені і є надлишковим типом озброєння, за яким треба доглядати. Тому вони обрали такий шлях - завдавати ударів цими ракетами, тому що мають очевидний дефіцит високоточної далекобійної зброї. Ну, а прифронтові дві зони не потребують дальніх ударів", - сказав Ігнат.

За його словами, підступність таких ракет в тому, що відстань до цілей є невеликою, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко - для цього потрібно точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 16 лютого, противник випустив понад 40 типів ракет по території України.

Зокрема, російські терористи пізно ввечері 16 лютого завдали удару ракетами С-300 по Харкову.

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