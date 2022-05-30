Цю бронетехніку вірогідніше будуть використовувати для укріплення оборонних позицій окупантів, зазначив Старух.

Російські окупанти притягли до Запорізької області понад 50 одиниць застарілих моделей танків – Т-62 та Т-72Б.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на голову ОВА Олександра Старуха.

"Цю бронетехніку найвірогідніше будуть використовувати для укріплення оборонних позицій окупантів або знайдуть сміливців, які б погодились піти у наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння, якого достатньо у ЗСУ", - сказав він.

Також Старух розповів, що сьогодні у Мелітополі трапився вибух. При цьому він нагадав, що схожа ситуація відбувалась у Донецькій області. За його словами, відбувається поділ влади серед колаборантів та окупантів.

Старух розповів також, що російські окупанти намагаються змусити місцеве населення подавати заявки на отримання російського паспорту.

"У них закінчується "гарматне м’ясо". Подивіться на досвід жителів Криму, Донецької та Луганської областей. Ті, хто отримав російський паспорт, потім отримали зброю та були відправлені в окопи. Все просто та зрозуміло. Російський паспорт – це квиток у окоп", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Херсонщині та Запоріжжі.

Вас також можуть зацікавити новини: