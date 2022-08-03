Нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про розширення "авіаційного співробітництва" між країнами.

Іранська влада вже могла відправити Росії першу партію безпілотників в обмін на винищувачі Су-35.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням OSINT-розслідувачів, Тегеран з першою партією безпілотників Тегеран також відправив до Росії своїх фахівців, які повинні навчити російських військових користуванню БПЛА.

Разом з тим, як відзначають аналітики, в російських ЗМІ з'явилася інформація про розширення "авіаційного співробітництва" між країнами для обходу санкцій.

"Якщо це правда, це передбачає, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, що могло бути частиною угоди, підписаної Москвою і Тегераном 26 липня", - вважають експерти.

Угода передбачала, що Іран збільшить обсяг пасажирських рейсів до Росії і додатково відремонтує російські літаки. Тегеран, йдеться у звіті ISW, може спробувати використати цю угоду для полегшення придбання російських бойових літаків.

У квітні західні ЗМІ писали, що Росія отримує боєприпаси і військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж з контрабанди зброї.

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