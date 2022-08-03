Іранська влада вже могла відправити Росії першу партію безпілотників в обмін на винищувачі Су-35.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За повідомленням OSINT-розслідувачів, Тегеран з першою партією безпілотників Тегеран також відправив до Росії своїх фахівців, які повинні навчити російських військових користуванню БПЛА.
Разом з тим, як відзначають аналітики, в російських ЗМІ з'явилася інформація про розширення "авіаційного співробітництва" між країнами для обходу санкцій.
"Якщо це правда, це передбачає, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, що могло бути частиною угоди, підписаної Москвою і Тегераном 26 липня", - вважають експерти.
Угода передбачала, що Іран збільшить обсяг пасажирських рейсів до Росії і додатково відремонтує російські літаки. Тегеран, йдеться у звіті ISW, може спробувати використати цю угоду для полегшення придбання російських бойових літаків.
У квітні західні ЗМІ писали, що Росія отримує боєприпаси і військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж з контрабанди зброї.