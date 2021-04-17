Наєв зауважив, що Збройні сили завжди розглядають можливі варіанти дій противника включно з найгіршими.

Командувач об’єднаних Збройних сил Сергій Наєв підтвердив зростання рівня військової загрози на кордоні з Росією, але про підготовку до нападу не йдеться.

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

За його словами, наразі «критична лінія не перейдена».

«Ми на даний час не бачимо створення наступальних угрупувань», – відповів Наєв.

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Він зауважив, що Збройні сили завжди розглядають можливі варіанти дій противника включно з найгіршими.

«З 2015-2016 років навколо України перебували 28 батальйонів тактичних груп, які разом зі ЗС РФ на території окупованого Криму і російсько-окупаційними військами в ОРДЛО складали 88 тисяч 900 осіб. Прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47. Загальна чисельність становить 103 тисячі 200 осіб. Ми ще чекаємо наближення близько 9-10 батальйонів тактичних груп. Загальна чисельність становитиме 110 тисяч осіб ЗС РФ», – уточнив Наєв.

Командувач наголосив, що ЗСУ відпрацьовують відбиття значно більшої чисельності ворога.

За його словами, військові зараз займаються стримуванням ескалації навколо державного кордону.

Однак Наєв підтвердив, що одна з ознак підготовки до ворожих дій є розгортання військових госпіталів, що раніше фіксували ЗМІ на території Росії, близькій до кордону з Україною. При цьому він зауважив, що для наступу противник створює насамперед ударні угрупування.

«На даний час таких ознак (для наступу – УНІАН) немає. Такі підрозділи знаходяться у базових таборах, на полігонах і здійснюють «демонстрацію сили», – відповів Наєв.

Стягування військ РФ до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

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Автор: Яна Ставська