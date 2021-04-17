Командувач об’єднаних Збройних сил Сергій Наєв підтвердив зростання рівня військової загрози на кордоні з Росією, але про підготовку до нападу не йдеться.
Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.
За його словами, наразі «критична лінія не перейдена».
«Ми на даний час не бачимо створення наступальних угрупувань», – відповів Наєв.
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Він зауважив, що Збройні сили завжди розглядають можливі варіанти дій противника включно з найгіршими.
«З 2015-2016 років навколо України перебували 28 батальйонів тактичних груп, які разом зі ЗС РФ на території окупованого Криму і російсько-окупаційними військами в ОРДЛО складали 88 тисяч 900 осіб. Прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47. Загальна чисельність становить 103 тисячі 200 осіб. Ми ще чекаємо наближення близько 9-10 батальйонів тактичних груп. Загальна чисельність становитиме 110 тисяч осіб ЗС РФ», – уточнив Наєв.
Командувач наголосив, що ЗСУ відпрацьовують відбиття значно більшої чисельності ворога.
За його словами, військові зараз займаються стримуванням ескалації навколо державного кордону.
Однак Наєв підтвердив, що одна з ознак підготовки до ворожих дій є розгортання військових госпіталів, що раніше фіксували ЗМІ на території Росії, близькій до кордону з Україною. При цьому він зауважив, що для наступу противник створює насамперед ударні угрупування.
«На даний час таких ознак (для наступу – УНІАН) немає. Такі підрозділи знаходяться у базових таборах, на полігонах і здійснюють «демонстрацію сили», – відповів Наєв.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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