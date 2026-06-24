'Неймовірні цифри': Рютте назвав втрати Росії у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна досягає успіхів на полі бою, тоді як росіяни зазнають величезних втрат. Таку заяву він зробив в ефірі Fox News.
"Щомісяця вони вбивають і завдають важких поранень від 30 000 до 35 000 росіян. Це неймовірні цифри", – сказав він.
Також Рютте додав, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також держсекретар США Марко Рубіо активно просувають мирну угоду щодо України, однак Кремль має продемонструвати свою готовність до миру.
Генеральний секретар НАТО підкреслив, що Росія продовжує висувати максималістські вимоги й не демонструє реальної готовності до переговорів. Він зазначив, що прямий діалог президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не допоміг домогтися припинення вогню.
Путін підтвердив прихильність своїм початковим військовим цілям
Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російський диктатор Володимир Путін та високопоставлені чиновники Кремля вкотре підтвердили прихильність Росії до своїх початкових військових цілей – повної капітуляції України.
Аналітики звернули увагу на те, що 23 червня Путін заявив, що Росія готова до мирних переговорів з Україною, але зазначив, що Москва вестиме переговори лише на основі Стамбульських протоколів 2022 року. Експерти підкреслили, що в них міститься вимога фактичної капітуляції України.