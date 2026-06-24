'Неймовірні цифри': Рютте назвав втрати Росії у війні проти України

Рютте зазначив, що поки що Москва не демонструє реальної готовності до переговорів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна досягає успіхів на полі бою, тоді як росіяни зазнають величезних втрат. Таку заяву він зробив в ефірі Fox News.

"Щомісяця вони вбивають і завдають важких поранень від 30 000 до 35 000 росіян. Це неймовірні цифри", – сказав він.

Також Рютте додав, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також держсекретар США Марко Рубіо активно просувають мирну угоду щодо України, однак Кремль має продемонструвати свою готовність до миру.

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Генеральний секретар НАТО підкреслив, що Росія продовжує висувати максималістські вимоги й не демонструє реальної готовності до переговорів. Він зазначив, що прямий діалог президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не допоміг домогтися припинення вогню.

Путін підтвердив прихильність своїм початковим військовим цілям

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російський диктатор Володимир Путін та високопоставлені чиновники Кремля вкотре підтвердили прихильність Росії до своїх початкових військових цілей – повної капітуляції України.

Аналітики звернули увагу на те, що 23 червня Путін заявив, що Росія готова до мирних переговорів з Україною, але зазначив, що Москва вестиме переговори лише на основі Стамбульських протоколів 2022 року. Експерти підкреслили, що в них міститься вимога фактичної капітуляції України.

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