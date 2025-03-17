На півночі Сумської області фіксуються активні дії диверсантів.

На Сумщині росіяни використовують різну тактику для того, щоб проникнути на територію України. За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, там діють як штурмовики, так й диверсійні групи (ДРГ).

"Ворог застосовує різні тактики для того, що спробувати заходити на нашу територію", - сказав Демченко в ефірі телемарафону.

Зокрема, на напрямку населених пунктів Новеньке, Журавка, Басівка окупанти застосовують малі штурмові групи для того, щоб максимально накопичити свої сили на території України та розширити зону бойових дій. Як пояснив прикордонник, ця ділянка кордону стосується безпосередньо Курщини (РФ).

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"У напрямку Новенького, Журавки ворог застосовує малі штурмові групи, які знищуються українськими військовими ще на підступі до кордону, або на території Україні, якщо окупанти встигли на неї зайти", - уточнив речник.

Окрім того, тривають спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"Більш активні такі дії ми фіксуємо на півночі Сумської області", - пояснив Демченко.

Водночас, за його словами, й для інших ділянок кордону з Росією в межах Сумщини є ризик спроб заходу ДРГ. Одну з них ще на підступі до кордону виявили фактично в Сумському районі, але це інша ділянка, яка не має відношення до подій на Курщині.

Прикордонник додав, що завдання російських ДРГ відрізняються від штурмових груп, які діють в районі прикордоння з Курщиною. Диверсійні групи намагаються викрити розташування Сил оборони, або завдати ураження по позиціях ЗСУ власними силами, чи мінувати місцевість.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, що російські окупаційні війська намагаються прорватися через кордон у Сумській області, щоб обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині (РФ), однак потрапляють у "м’ясорубку".

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники фіксують спроби малих штурмових груп противника підійти до кордону, зайти на територію України, та, використовуючи особливості місцевості, максимально глибоко, наскільки можуть, проникнути в Сумську область. На українській території окупанти хочуть закріпитися, щоб надалі дочекатися таких самих груп для підкріплення та нарощення бойових можливостей.

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