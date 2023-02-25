За йоо словами, Захід з цим не погоджується.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що фрагментація Російської Федерації вже запущена.

"Наші прогнози, аналітичні висновки приходять до того, що фрагментація Росії є процесом, який вже запущений. Захід з цим не хоче погоджуватися", - заявив він під час марафону Радіо Свобода.

На думку Данілова, така позиція Заходу є помилковою. Він закликав готуватися до фрагментації Росії. Він пояснив, що наявна там ядерна зброя в будь-який момент може опинитись під контролем якогось із російських військових приватних угрупувань.

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"До того часу, поки Росія не фрагментується, до того часу, поки ми не будемо в безпеці відносно цього божевільного сусіда, ніяка війна зупинитися не може", – підсумував секретар РНБО.

Розвал Росії - що кажуть експерти

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітик напророкувала розпад Росії через 10 років.

Генерал і екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що на РФ чекає неминучий розвал. На її місці з'явиться 26 нових держав. Західні і південні російські регіони взагалі можуть попроситися увійти до складу України.

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