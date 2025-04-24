Він провів під завалами понад 6 годин.

З-під завалів будинку у Святошинському районі Києва, що був зруйнований внаслідок російського удару, врятували живого чоловіка. Про це повідомив речник ДСНС в місті Києві Павло Петров. Він зазначив, що 29-річний чоловік під завалами знаходився більше 6 годин.

Речник ДСНС розповів, що під час хвилини тиші рятувальники почули голос чоловіка з- під завалів, він був при свідомості і з ним підтримували розмову. При цьому рятувальники визначили по голосу, де знаходиться чоловік

За його словами, рятувальники поступово розкопали чоловіка, вивільнили кінцівки , щоб не нашкодити йому і передали медикам.

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Російський удар по Києву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вдарила ракетами та дронами по Україні, зокрема по Києву. У Святошинському районі столиці загорання та часткове руйнування житлового будинку, там під завалами ще знаходяться люди.

Наразі відом про 9 загиблих внаслідок російського удару, ще понад 70 зазнали різних травм. У лікарнях на цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей.

Також наразі рятувальники шукають двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Як повідомив Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА, будинок у Святошинському районі, у який відбулось влучання, повністю зруйновано. Ттам проживало 15 людей, наразі знайшли лише 6.

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