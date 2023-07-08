Інших полонених бійців утримували в кращих умовах.

Російські окупанти підготували найгірше місце утримування "азовців", які вийшли з "Азовсталі". Спочатку їх етапували в Оленівку, а потім перевели у донецьке СІЗО.

Як розповів "азовець" Святослав Сірий в інтерв'ю порталу Tvoemisto.tv, в Оленівці він пробув два місяці. Його вивезли за два тижні до масової страти воїнів.

"В Оленівці можна було вийти у двір, подихати свіжим повітрям, був доступ до туалету, води, літератури, трохи більше їжі. СІЗО завжди вважалося найгіршим місцем, куди можна потрапити з цієї виправної системи. А донецьке СІЗО – напевне, найгірше місце, куди взагалі може потрапити полонений. Ці місця підготували саме для "Азову". Інших військовополонених, окрім добровольчих підрозділів, тримають, як нам відомо, в інших умовах", - зазначив Сірий.

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За його словами, у донецьку СІЗО були дуже жахливі умови, як на століття XVII – XVIII, а на XXI й поготів.

"Тероризм, фізичне насилля, мала кількість їжі, брак води, брак речей… Через те, що не було одягу, ми дуже важко пережили зиму. Постійне перебування в підвалі… З камери можна було вийти тільки на так звані слідчі чи процесуальні дії. Ніяких прогулянок. До дня обміну, 6 травня, я востаннє бачив сонце і небо 18 листопада", - пригадав воїн.

Він зауважив, що питання обміну українських військовослужбовців дуже важливе, тому що хлопці перебувають у найгірших умовах. "Там день – за рік. Після звільнення ми не можемо повноцінно відпочивати, насолоджуватися банальною рутиною, бо живемо наче у двох світах", - додав він.

"Азовець" зауважив, що не може повноцінно жити мирним життям, коли розуміє, що відбувається з полоненими зараз у цих камерах. Сили воїну у полоні додавали думки про сім’ю та побратимів.

Вихід з "Азовсталі"

Після двох місяців запеклих боїв на оточеній ворогом "Азовсталі" Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, що знаходяться на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. Зазначалося, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Святослав Сірий заявив, що вихід з "Азовсталі" для оточених українських воїнів був дуже важким у моральному сенсі. Усі боялися того, що на них чекає. "Азов" не відразу погодився виконати наказ.

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